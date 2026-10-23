SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie letztlich bei 29.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.241 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’359.90 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 22.10.2026 auf 68.92 CHF belief. Mit einer Performance von +135.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 129.77 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch