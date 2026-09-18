SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile bei 33.03 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 302.755 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 79.52 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’075.08 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 140.75 Prozent angewachsen.

Der ABB (Asea Brown Boveri)-Wert an der Börse wurde auf 142.17 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch