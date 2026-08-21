SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 21.08.2023 wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32.45 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.817 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.08.2026 2’453.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 79.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 145.30 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 145.96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch