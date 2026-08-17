Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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17.08.2026 10:02:40
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: Wäre ein Zurich Insurance-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Bei einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Zurich Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 591.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.692 Zurich Insurance-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 1’003.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 592.80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 0.30 Prozent.
Am Markt war Zurich Insurance jüngst 87.06 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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