SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: Wäre ein Zurich Insurance-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Heute vor 1 Jahr wurde die Zurich Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 591.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.692 Zurich Insurance-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 1’003.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 592.80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 0.30 Prozent.

Am Markt war Zurich Insurance jüngst 87.06 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch