UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables UBS-Investment?
|
17.08.2026 10:02:40
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in UBS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 17.08.2023 wurden UBS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20.79 CHF. Bei einem UBS-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.100 UBS-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (43.55 CHF), wäre das Investment nun 2’094.76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109.48 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von UBS belief sich jüngst auf 133.08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SMI aktuell: SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
14.08.26
|UBS Aktie News: UBS am Mittag höher (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Mittag um Schlusskurs vonDonnerstag (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.