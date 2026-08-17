SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 3 Jahren verdient

Am 17.08.2023 wurden UBS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20.79 CHF. Bei einem UBS-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.100 UBS-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (43.55 CHF), wäre das Investment nun 2’094.76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109.48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von UBS belief sich jüngst auf 133.08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch