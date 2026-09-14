SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 14.09.2023 wurden UBS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23.46 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 426.257 UBS-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 44.56 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18’994.03 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89.94 Prozent angezogen.

Insgesamt war UBS zuletzt 136.32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch