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|Profitable UBS-Anlage?
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09.11.2026 10:02:21
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem UBS-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22.29 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 44.863 UBS-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 39.54 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’773.89 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77.39 Prozent angezogen.
UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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