SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die UBS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des UBS-Papiers betrug an diesem Tag 22.59 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4.427 UBS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des UBS-Papiers auf 39.90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176.63 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 76.63 Prozent.

UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch