Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit UBS-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das UBS-Papier bei 15.88 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6.297 UBS-Aktien im Depot. Die gehaltenen UBS-Papiere wären am 20.11.2026 232.81 CHF wert, da der Schlussstand 36.97 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 132.81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UBS bezifferte sich zuletzt auf 111.96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch