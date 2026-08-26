Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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26.08.2026 10:02:15
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Swisscom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swisscom-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 538.80 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.186 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 641.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118.97 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 18.97 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 32.74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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