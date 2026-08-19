Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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19.08.2026 10:02:14
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Swisscom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die Swisscom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 528.40 CHF wert. Bei einem Swisscom-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.925 Swisscom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’017.41 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 18.08.2026 auf 635.00 CHF belief. Mit einer Performance von +20.17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Swisscom wurde am Markt mit 32.82 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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