SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swiss Re von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swiss Re-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 142.75 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Swiss Re-Aktie investierten, hätten nun 7.005 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Re-Aktie auf 136.85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 958.67 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 4.13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch