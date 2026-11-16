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|Lukrative Swiss Re-Anlage?
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16.11.2026 10:02:16
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien verdienen können.
Swiss Re-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Swiss Re-Anteile bei 99.06 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, befänden sich nun 10.095 Swiss Re-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (153.05 CHF), wäre das Investment nun 1’545.02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.50 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 45.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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