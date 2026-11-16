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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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Lukrative Swiss Re-Anlage? 16.11.2026 10:02:16

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien verdienen können.

Swiss Re
153.74 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Swiss Re-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Swiss Re-Anteile bei 99.06 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, befänden sich nun 10.095 Swiss Re-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (153.05 CHF), wäre das Investment nun 1’545.02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.50 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 45.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1469 18.06.2027 160676377
Long 12.3052 17.09.2027 159689943
Long 10220 20.11.2026 160008245
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10220 18.12.2026 146216188
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4636 10.96 160577715
Long 12.0217 5.88 161595668
Long 21.2884 2.13 162919002
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1458 10.78 149457283
Short 11.6119 5.57 162170635
Short 21.7556 1.66 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.40 141404456
Long 8 -20.78 142861616
Long 12 -8.48 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Swiss Re
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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10.11.26 Swiss Re Halten DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
06.11.26 Swiss Re Sell UBS AG
05.11.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

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09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
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08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’817.03 19.88 SJBCNU
Short 16’124.85 13.99 SCBA7U
Short 16’734.76 8.94 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’245.52 16.11.2026 14:30:26
Long 14’556.27 19.37 S0VVBU
Long 14’228.76 13.67 SPB0BU
Long 13’647.32 8.99 SIB66U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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