SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Swiss Re-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84.26 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Swiss Re-Papier investiert hätte, befänden sich nun 118.680 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141.15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’751.72 CHF wert. Mit einer Performance von +67.52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Swiss Re einen Börsenwert von 41.62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch