|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Swiss Re-Einstieg?
|
09.11.2026 10:02:21
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swiss Re-Aktien gewesen.
Am 09.11.2025 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 147.15 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.680 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 103.26 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 06.11.2026 auf 151.95 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.26 Prozent angewachsen.
Swiss Re markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Zürich: SMI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.