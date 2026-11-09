SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 09.11.2025 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 147.15 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.680 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 103.26 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 06.11.2026 auf 151.95 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.26 Prozent angewachsen.

Swiss Re markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch