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Lukrativer Swiss Re-Einstieg? 09.11.2026 10:02:21

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swiss Re-Aktien gewesen.

Swiss Re
149.24 CHF -1.87%
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Am 09.11.2025 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 147.15 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.680 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 103.26 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 06.11.2026 auf 151.95 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.26 Prozent angewachsen.

Swiss Re markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2878 20.12.2030 159690286
Long 11.6437 15.06.2029 159690231
Long 10129.999 20.11.2026 160008245
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10129.999 20.11.2026 160008752
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2914 13.59 159232234
Long 11.6495 8.22 161356929
Long 56.3059 1.19 161595484
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.1187 14.86 161119572
Short 8.9691 6.58 162170635
Short 14.0765 2.64 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 141405082
Long 8 -20.13 142861616
Long 12 -21.27 151264976
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Swiss Re
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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06.11.26 Swiss Re Sell UBS AG
05.11.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
05.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’362.30 19.22 SBGBEU
Short 15’667.37 13.70 SOWBPU
Short 16’269.92 8.89 SXB66U
SMI-Kurs: 14’851.85 09.11.2026 11:18:27
Long 14’111.40 19.09 S3BFPU
Long 13’803.65 13.83 SBAPBU
Long 13’194.13 8.86 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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