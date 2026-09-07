SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.168 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166.78 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 04.09.2026 auf 142.85 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 166.78 CHF entspricht einer Performance von +66.78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 42.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch