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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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Lukrative Swiss Re-Investition? 07.09.2026 10:02:28

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Swiss Re
140.30 CHF -2.20%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.168 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166.78 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 04.09.2026 auf 142.85 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 166.78 CHF entspricht einer Performance von +66.78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 42.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2697 18.12.2026 154259518
Long 12.368 18.12.2026 153812481
Long 952.3334 18.12.2026 141404904
Typ Hebel Verfall Valor
Short 952.3334 18.12.2026 153812789
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4438 10.53 158245117
Long 12.0609 5.25 159690633
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4379 12.86 143508392
Short 10.4704 6.98 143762800
Short 16.4278 3.68 141613031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 141405082
Long 8 -15.04 142861616
Long 12 -8.33 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Swiss Re
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04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Swiss Re Sell UBS AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’862.48 19.45 SL4BRU
Short 15’149.26 13.98 SQBAIU
Short 15’719.08 8.97 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’237.51 07.09.2026 10:56:34
Long 13’664.21 19.99 S6BJTU
Long 13’352.62 13.98 SWBZHU
Long 12’768.82 9.00 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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