Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Swiss Re-Investition?
|
07.09.2026 10:02:28
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.168 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166.78 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 04.09.2026 auf 142.85 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 166.78 CHF entspricht einer Performance von +66.78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 42.14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
Analysen zu Swiss Re AG
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.