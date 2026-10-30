SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.10.2016 wurden Swiss Life-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 257.58 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Swiss Life-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.882 Swiss Life-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 3’720.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 958.20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 272.00 Prozent.

Der Marktwert von Swiss Life betrug jüngst 25.90 Mrd. CHF. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie lag beim Börsengang bei 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch