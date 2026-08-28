SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Swiss Life-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swiss Life-Papier letztlich bei 484.60 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 2.064 Swiss Life-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 917.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’893.93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89.39 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Swiss Life belief sich jüngst auf 25.23 Mrd. CHF. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch