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13.11.2026 10:02:23
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien verdienen können.
Am 13.11.2023 wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 557.40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.179 Swiss Life-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (984.80 CHF), wäre das Investment nun 176.68 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +76.68 Prozent.
Der Swiss Life-Wert an der Börse wurde auf 26.43 Mrd. CHF beziffert. Swiss Life-Anteile wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Swiss Life-Papiers bei 56.10 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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