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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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Lukrative Swiss Life-Anlage? 09.10.2026 10:02:31

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Swiss Life-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Swiss Life
884.32 CHF -0.56%
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Am 09.10.2025 wurde die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 870.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.149 Swiss Life-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Life-Aktie auf 881.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’013.10 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’013.10 CHF, was einer positiven Performance von 1.31 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24.12 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag des Swiss Life-Papiers an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56.10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Swiss Life
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