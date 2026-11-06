SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Swiss Life-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 880.40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 11.358 Swiss Life-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 988.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’224.44 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 12.24 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 26.54 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Swiss Life-Aktie lag damals bei 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch