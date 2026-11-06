|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Swiss Life-Investition im Blick
|
06.11.2026 10:02:07
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Swiss Life-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 880.40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 11.358 Swiss Life-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 988.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’224.44 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 12.24 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 26.54 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Swiss Life-Aktie lag damals bei 56.10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
06.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Swiss Life Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Swiss Life (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Freitagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SIX-Handel So steht der SMI am Mittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SIX-Handel SLI fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Swiss Life am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.