SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Swiss Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Life-Aktie 486.80 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.205 Swiss Life-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 191.70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 933.20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91.70 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Life bezifferte sich zuletzt auf 25.36 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie lag beim Börsengang bei 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch