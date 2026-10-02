SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Life-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Life-Aktie 247.92 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 0.403 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 356.40 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 01.10.2026 auf 883.60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 256.40 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Swiss Life eine Börsenbewertung in Höhe von 24.11 Mrd. CHF. Swiss Life-Anteile wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Swiss Life-Papiers lag damals bei 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch