Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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07.08.2026 10:02:29
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sika-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Sika-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Sika-Aktie letztlich bei 322.30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Sika-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.103 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (191.30 CHF), wäre die Investition nun 593.55 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 40.65 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Sika eine Börsenbewertung in Höhe von 31.35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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