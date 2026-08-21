Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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21.08.2026 10:02:26
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Sika-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Sika-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 188.65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.530 Sika-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 183.95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.51 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.49 Prozent verringert.
Sika war somit zuletzt am Markt 29.72 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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