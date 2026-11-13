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13.11.2026 10:02:23
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Sika-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Sika-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 155.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.643 Sika-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 193.90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124.61 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.61 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 31.21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Sika am 13.11.2026
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