SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient

Sika-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sika-Anteile bei 176.55 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 56.641 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’271.88 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 15.10.2026 auf 181.35 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 10’271.88 CHF, was einer positiven Performance von 2.72 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 28.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch