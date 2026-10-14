Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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14.10.2026 10:03:12
SMI-Papier Sandoz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sandoz-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Sandoz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Sandoz-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.99 CHF. Bei einem Sandoz-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 204.123 Sandoz-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’623.39 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Anteils am 13.10.2026 auf 71.64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.23 Prozent vermehrt.
Der erste Handelstag der Sandoz-Papiere an der Börse SWX war der 04.10.2023. Den ersten Handelstag begann das Sandoz-Papier bei 24.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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