Vor 3 Jahren wurden Sandoz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 25.54 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39.154 Sandoz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 83.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’249.80 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 224.98 Prozent.

Das Börsendebüt der Sandoz-Papiere fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Das Sandoz-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch