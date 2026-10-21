SMI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandoz von vor 3 Jahren eingefahren

Die Sandoz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27.31 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.662 Sandoz-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 282.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77.12 CHF belief. Damit wäre die Investition um 182.44 Prozent gestiegen.

Sandoz-Anteile wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Sandoz-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch