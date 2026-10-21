Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
21.10.2026 10:02:15
SMI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandoz von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sandoz-Aktien gewesen.
Die Sandoz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27.31 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.662 Sandoz-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 282.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77.12 CHF belief. Damit wäre die Investition um 182.44 Prozent gestiegen.
Sandoz-Anteile wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Sandoz-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: SMI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Sandoz Aktie News: Anleger schicken Sandoz am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: mittags Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sandoz am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.