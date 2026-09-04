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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Lukrative Richemont-Anlage? 04.09.2026 10:02:29

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 10 Jahren verdient

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Richemont
185.64 CHF 1.49%
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Heute vor 10 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.55 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Richemont-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.708 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 313.66 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 03.09.2026 auf 183.65 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 213.66 Prozent zugenommen.

Richemont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Richemont
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