SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Richemont-Aktie an diesem Tag 156.45 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.639 Richemont-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 109.49 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 05.11.2026 auf 171.30 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9.49 Prozent.

Richemont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch