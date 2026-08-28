Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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28.08.2026 10:02:25
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Richemont-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 28.08.2021 wurde die Richemont-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Richemont-Papier letztlich bei 103.30 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Richemont-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96.805 Richemont-Aktien. Die gehaltenen Richemont-Papiere wären am 27.08.2026 18’494.68 CHF wert, da der Schlussstand 191.05 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +84.95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 112.33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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