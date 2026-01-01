Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Lohnende Partners Group-Investition?
|
01.01.2026 10:02:14
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen
Wer vor Jahren in Partners Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Partners Group-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1’230.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Partners Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.081 Partners Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 982.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.87 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 79.87 CHF, was einer negativen Performance von 20.13 Prozent entspricht.
Insgesamt war Partners Group zuletzt 25.48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
