Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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15.10.2026 10:02:02
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie gebracht.
Am 15.10.2023 wurden Partners Group-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Partners Group-Anteile bei 1’028.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.723 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 5’806.51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 597.20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41.93 Prozent.
Partners Group wurde am Markt mit 15.49 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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