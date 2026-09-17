SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die Partners Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Partners Group-Papier letztlich bei 1’041.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.960 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 619.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 594.72 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40.53 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Partners Group bezifferte sich zuletzt auf 16.12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch