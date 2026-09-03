SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Die Partners Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Partners Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 455.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21.978 Partners Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 14’786.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 672.80 CHF belief. Mit einer Performance von +47.87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Partners Group-Wert an der Börse wurde auf 17.50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch