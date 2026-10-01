SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Partners Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 490.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 0.204 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (602.20 CHF), wäre das Investment nun 122.90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.90 Prozent erhöht.

Partners Group war somit zuletzt am Markt 15.24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch