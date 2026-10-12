SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Novartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Novartis-Papier bei 72.56 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Novartis-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137.811 Novartis-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 119.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’413.33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64.13 Prozent vermehrt.

Novartis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 218.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch