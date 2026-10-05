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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Rentabler Novartis-Einstieg? 05.10.2026 10:02:19

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Novartis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Novartis
117.52 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Novartis-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87.23 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.464 Novartis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 02.10.2026 1’333.72 CHF wert, da der Schlussstand 116.34 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Novartis belief sich zuletzt auf 213.24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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