Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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05.10.2026 10:02:19
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Novartis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Novartis-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87.23 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.464 Novartis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 02.10.2026 1’333.72 CHF wert, da der Schlussstand 116.34 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Novartis belief sich zuletzt auf 213.24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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