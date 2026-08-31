Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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31.08.2026 10:02:22
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Novartis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Novartis-Papier bei 101.16 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 98.853 Novartis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 28.08.2026 12’232.11 CHF wert, da der Schlussstand 123.74 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.32 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 226.46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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