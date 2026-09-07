SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Novartis-Aktie bei 84.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.190 Novartis-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (129.58 CHF), wäre die Investition nun 154.26 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54.26 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 237.28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch