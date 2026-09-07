Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Novartis-Anlage
|
07.09.2026 10:02:28
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Novartis-Aktie bei 84.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.190 Novartis-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (129.58 CHF), wäre die Investition nun 154.26 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54.26 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Novartis belief sich jüngst auf 237.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:40
|Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis büsst am Montagvormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SLI aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.