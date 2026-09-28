Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’058 0.8%  SPI 19’915 0.7%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’478 0.3%  Euro 0.9454 0.2%  EStoxx50 6’318 0.2%  Gold 4’148 -3.2%  Bitcoin 68’866 -1.7%  Dollar 0.8303 0.2%  Öl 106.9 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt
Calida-Aktie in Grün: Konzern plant Aktienrückkauf und erhöht Ausschüttungsquote
Rohstoffpreise am Montagvormittag
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
SAP-Aktie im Plus: Chef sieht historische Wachstumschance
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes Novartis-Investment? 28.09.2026 10:02:19

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Novartis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Novartis
121.29 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Novartis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Novartis-Papier letztlich bei 98.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Novartis-Aktie investierten, hätten nun 1.016 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 25.09.2026 121.75 CHF wert, da der Schlussstand 119.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.75 Prozent gesteigert.

Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 219.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3951 17.12.2027 139789196
Long 12.2245 19.03.2027 156216104
Long 399.3333 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6311 18.06.2027 158194268
Short 299.5 18.12.2026 155831216
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3497 12.19 157035868
Long 11.5192 7.19 160577307
Long 15.7632 4.75 160910181
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0058 12.31 160008893
Short 9.0758 9.13 158193982
Short 38.6452 0.80 158193980
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -38.60 129204045
Long 8 -32.85 129204046
Long 12 -14.19 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?