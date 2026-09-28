SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Novartis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Novartis-Papier letztlich bei 98.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Novartis-Aktie investierten, hätten nun 1.016 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 25.09.2026 121.75 CHF wert, da der Schlussstand 119.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.75 Prozent gesteigert.

Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 219.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch