SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Die Novartis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Novartis-Aktie letztlich bei 104.08 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.608 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (128.00 CHF), wäre das Investment nun 1’229.82 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22.98 Prozent vermehrt.

Am Markt war Novartis jüngst 234.51 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch