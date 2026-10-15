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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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Profitabler Lonza-Einstieg? 15.10.2026 10:02:02

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Lonza-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Lonza
603.08 CHF 3.26%
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Am 15.10.2025 wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug an diesem Tag 536.80 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, befänden sich nun 1.863 Lonza-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 585.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’090.54 CHF wert. Mit einer Performance von +9.05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Lonza belief sich zuletzt auf 39.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lonza
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