Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Lonza-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 355.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.282 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 187.77 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Anteils am 18.11.2026 auf 666.60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.77 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 46.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch