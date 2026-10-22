SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lonza-Papier bei 332.90 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, befänden sich nun 30.039 Lonza-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’732.35 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 21.10.2026 auf 623.60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +87.32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lonza eine Börsenbewertung in Höhe von 43.64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch