SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

Am 27.08.2023 wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 473.30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.211 Lonza-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 587.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124.19 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.19 Prozent.

Der Börsenwert von Lonza belief sich jüngst auf 41.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch