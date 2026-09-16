Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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16.09.2026 10:02:28
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Kühne + Nagel International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 138.90 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 71.994 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (218.20 CHF), wäre die Investition nun 15’709.14 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 57.09 Prozent vermehrt.
Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 25.69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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