SMI-Papier Holcim-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Holcim-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von SMI-Titel Holcim am 14.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 3.10 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 10.71 Prozent. 1.57 Mrd. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde das Niveau der Holcim-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 11.03 Prozent nach oben angepasst.

Holcim-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Holcim-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 98.18 CHF aus dem Geschäft. Der Holcim-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Holcim-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Die Dividendenrendite für das Jahr 2024 beträgt 3.55 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4.24 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Holcim-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Holcim-Aktienkurs via SIX SX 23.68 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 28.16 Prozent stärker zugelegt als der Holcim-Kurs.

Dividendenausblick von Holcim

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 3.04 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3.09 Prozent abnehmen.

Wichtigste Eckdaten der Holcim-Aktie

Die Börsenbewertung des SMI-Unternehmens Holcim beläuft sich aktuell auf 54.024 Mrd. CHF. Das Holcim-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 16.67. Der Umsatz von Holcim betrug in 2024 26.407 Mrd. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 5.24 CHF.

Redaktion finanzen.ch